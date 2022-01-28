أميرة عبيد لـ مفيدة شيحة: قوة المرأة في أصلها الطيب

فتحت الإعلامية أميرة عبيد النار على الإعلامية مفيدة شيحة بسبب تصريحاتها الأخيرة حول مثلث رعب المرأة للرجل جمالها ونجاحها وقوتها.



وقالت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "والله يا أستاذة مفيدة النجاح ده من عند ربنا.. ربنا اللي بنجح مش إحنا.. إحنا نسعي وزي ما يقيني بيقول عليا إن أسعى وليس عليا إدراك النجاح.. أما القوة فهي قوة العقل أنا مش عارفة تقصدي إيه بالقوة ولكن من وجهة نظري القوة هي العطاء القوة هي الأصل الطيب دول منتهي القوة".



تابعت: "مثلث الرعب اللي بتتكلمي عليه ده مش عند بنات الأصول لأن اللي حلى ونجح وقوي هو راجل، الراجل ده هو أبوها، الست بتحلوا وبتنجح وتقوى عشان تليق براجلها وتملي عين رجلها مش عشان ترعبه.. طيب ممكن سؤال يا أستاذة مفيدة؟ ممكن تشرحلنا حضرتك بترعبي الراجل إزاي ؟.