أميرة عبيد ترد على تصريحات مفيدة شيحة: الرجل هو اللي حلى ونجح المرأة

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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ردت الإعلامية أميرة عبيد على تصريحات الإعلامية مفيدة شيحة، بشأن رسالتها للمرأة بأن جمالها ونجاحها وقوتها مثلث رعب للرجل خلي الثلاث أسلحة دول معاكي دايمًا".


وقالت “عبيد” خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "قررت أرد على الإعلامية مفيدة شيحة نيابة عن كل ست وبنت أصيلة بتحترم الرجل وتربية رجالة.. مع احترمي لكل  وجهات النظر  الجمال نسبي ومحدش خلق نفسة كل بنت جميلة ولكن الجمال جمال الأخلاق والتربية". 


تابعت: "على سبيل المثل حضرتك في ناس بتشوفك جميلة وناس لا، بلاش أنا  في ناس بتشوفني جميلة وناس لا ومش بس كل بنت خلها ربنا عشان كده بقول إن الجمال نسبي والجمال الحقيقي  جمال الأخلاق  مش جمال الشكل".. مثلث الرعب اللي بتتكلمي عليه ده مش عند بنات الأصول لأن اللي حلى ونجح وقوي  هو راجل".

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