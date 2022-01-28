البورصة اليابانية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعافى المؤشر Nikkei الياباني الجمعة 28 يناير بعد تراجعه لأدنى مستوى في 14 أسبوعا، وعلى الرغم من أنه تلقى دعما من مكاسب قوية لسهم شركة Apple، فإنه سجل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.

وتمسك Nikkei بالمكاسب التي سجلها صباحا ولم يشهد تقلبات تذكر بعد منتصف اليوم وأنهى المعاملات مرتفعا 2.09% ليغلق عند 26717.34 نقطة.

وخلال الأسبوع تراجع Nikkei بـ 2.93% في رابع انخفاض أسبوعي إذ انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وزاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1.87% لكنه لا يزال منخفضا 2.61% خلال الأسبوع.

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