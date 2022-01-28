وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

الجزار: جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا بالمنطقة الشاطئية.. ووصلت نسبة التنفيذ بـ8 أبراج أخرى للدور الثامن والعشرين



يتم تنفيذ أبراج الداون تاون على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا



​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ28، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، التى تم تشغيل بعضها، وكذا تم تشغيل منفذ لاتصالات مصر، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحى والذى يبلغ طوله 7 كم.



وأشار الوزير، إلى أنه يتم أيضًا تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا.



وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، ويجرى تنفيذ 24 عمارة أخرى، بها 896 وحدة سكنية، بالمرحلة الثانية من عمارات الداون تاون، وبلغت نسبة إنجازها 44 %، بينما يتم الانتهاء من أعمال الخرسانات، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحى اللاتينى والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.



وقال وزير الإسكان: يجرى أيضًا بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، كما يتم تنفيذ كمبوند "مزارين"، بمساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات).



ولفت الوزير، إلى أنه تم تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فى العام الدراسى 2020/2021، وهى (كلية القانون الدولى - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات)، وسيتم إتاحة مبانى (كلية الهندسة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات العليا) للتشغيل فى العام الدراسى 2021/2022، موضحًا أن الجامعة على مساحة 128 فدانًا، وتضم (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة - سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان).



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 45 عمارة سكنية (1080 وحدة سكنية) بالمرحلة الأولى بالإسكان المتميز، بينما يتم تنفيذ 35 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بها 840 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 60 %، كما يجرى تنفيذ 4096 وحدة سكنية (128 عمارة سكنية) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة إنجازها 72 %، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة.