قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة الثلاثاء المقبل



أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، عن ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1/2/2022، وحتى الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وذلك نظرًا لقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة من محطة تنقية مياه العبور ( من ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة)، وأيضًا لتعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.

وأوضح البيان، أنه سيتم ضعف المياه خلال الفترة المذكورة بالأدوار العليا بالتجمع الأول بالكامل والرحاب 1، وكذا ضعفها بإسكان الشباب بالمحليات ( 1 – 2 – 6 – 7 – 8 ) والمستقبل 1 و2، وانقطاعها بالأدوار العليا بالمحليات ( 3 – 4 - 5) بالتجمع الثالث.

كما أوضح البيان، أنه سيتم قطع المياه بالأحياء ( الأول - الثاني - الثالث – الرابع - الخامس – حي 3/4 - الشويفات – الجولف - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – آرابيلا - غرب آربيلا – الدبلوماسيين – القطاع الأول مركز المدينة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 1/2/2022، وحتى الساعة 8 صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وكذا ضعفها بالأدوار العليا بنفس المناطق المذكورة للتجمع الخامس حتى الساعة 10 مساء نفس يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022.

وأشار بيان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٥١٠٠)، وأنه سيتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت لعودة المياه لطبيعتها.