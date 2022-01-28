حالة الطقس اليوم الجمعة 28-1-2022 وأماكن سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة الموافق الـ28 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد استمرار لموجة الصقيع التي تشهدها البلاد على كافة أنحاء البلاد، ويصاحبها موجة استمرار أمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا في درجات الحرارة وبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشار الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، ستكون شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع وجود فرص كبيرة لسقوط الأمطار.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد ظهور شبورة مائية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد أيضا.

حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار

ولفتت الهيئة أن حالة الطقس تشهد فرصا لسقوط الأمطار خلال اليوم، على مناطق بالوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتنعدم فرص الأمطار على باقي أنحاء البلاد.

حالة الطقس وارتفاع الأمواج

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة توقعت الأرصاد أن تكون حالة البحرين، معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى مترين ونصف، ويكون في البحر الأحمر متران، واتجاه الرياح في كلا من البحرين، شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 16 5

الاسكندرية 16 10

مطروح 14 8

بورسعيد 15 8

رفح 15 8

نويبع 18 11

شرم الشيخ 19 13

سانت كاترين 6 -3

بني سويف 16 4

سوهاج 16 5

أسوان 18 8

الوادي الجديد 16 5