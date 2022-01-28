ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه برغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الجمعة - أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2384 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار آخر مكون من 25 عربة قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4654 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 114 ألفا و497 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 146 ألفا و892 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 1600 طن شملت "100 طن رمل و1500 طن أسمنت"، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20358 طنا تضمنت ألف طن ذرة و1958 طن خشب زان و10990 طن حديد و5089 طن ابلاكاش و500 طن فول صويا و2431 رأس ماشية".