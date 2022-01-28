أسامة الأزهري ينعى الدكتور عبدالرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

أخبار مصر
عبد الرحمن العدوي
عبد الرحمن العدوي
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نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، العالم الكبير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وقال الأزهري في بيان له: نعزي أنفسنا ومصر والعالم الإسلامي في وفاة العالم الفقيد عبدالرحمن العدوي الذي أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة وتعلم على يديه مئات الطلاب في الأزهر الشريف، ولم يدخر جهدا في خدمة الدعوة الإسلامية.

وتوجه الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته ومريديه، داعيًا الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل ما قدمه من علم شفيعًا له، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

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