كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد صديقته جورجينا بطريقة مثيرة

تصدرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجز اليوم الجمعة، الموافق الـ28 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما احتفلت بعيد ميلادها يوم أمس.

جورجينا

وأحيا النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، احتفالية عيد ميلاد صديقته الفاتنة جورجينا حيث أتمت يوم أمس الـ28 عاما.

جورجينا تحتفل بعيد ميلادها

واحتفل رونالدو بعيد ميلاد جورجينا بطريقة مثيرة واستثنائية، من خلال عرض لقطات وصور لها من مسلسلها الجديد "أنا جورجينا"، الذى سوف يعرض قريبا على إحدى المنصات الشهيرة، على مبنى برج خليفة فى دبى.

رونالدو وعيد ميلاد جورجينا

وشارك رونالدو، على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام"، فيديو يظهر تزيين برج خليفة بصور صديقته جورجينا حيث أرفق تعليقا يهنئها بعيد ميلادها قائلًا: "مبروك يا حبيبتى"، مع إيموجى قلب حب أحمر اللون وقالب حلوى.

لقاء جورجينا برونالدو

والتقت جورجينا بكريستيانو في نهاية 2016، حين كانت تعمل بائعة في أحد محلات "جوتشي" بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكان راتبها لا يزيد عن 10 جنيهات إسترلينية في اليوم الواحد، لتتحول بعد لقائها بالنجم البرتغالي إلى عارضة أزياء عالمية حسبما كشفت جورجينا.

رونالدو صديق جورجينا في دبي

ووصل الأسطورة رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، إلى دبى، أمس الخميس، والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، قبل أن يحتفل بذكرى ميلاد جورجينا بوضع صورها على برج خليفة.