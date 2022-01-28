تداول 763 طن بضائع وتصدير 38 ألف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تداول 763 طن بضائع عامة ومتنوعة و403 شاحنات و381 سيارة ملاكي وتصدير 38 ألفا و500 طن فوسفات.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أن حركة الصادرات شملت 441 طن بضائع عامة و228 شاحنة و13 سيارة ملاكي، وتصدير 38 ألفا و500 طن فوسفات إلى الهند، فيما شملت حركة الواردات 322 طن بضائع عامة و125 شاحنة و368 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه يتواجد على أرصفة الموانئ 11 سفينة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 88 شاحنة، والسفينة (أمل) بحمولة 61 شاحنة و4 سيارات ملاكي، فيما تم مغادرة السفينة (أمل) بحمولة 92 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 111 شاحنة و11 ملاكي والسفينة ( MELPOMENI) بحمولة 38 ألفا و500 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة (عمان) ومغادرتها; حيث استقبلت 26 شاحنة بحمولة 300 طن بضائع عامة و22 طن ترانزيت إلى ليبيا و3 سيارات ملاكي، وتم تصدير 25 شاحنة بحمولة 441 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة ( NABIHA BRIDE) بحمولة 361 سيارة ملاكي.