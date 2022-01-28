رأي منة عرفة في دور منى زكي بـ "أصحاب ولا أعز"

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة الموافق الـ28 من يناير 2022، بعدما كشفت عن رأيها في فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي قامت ببطولته منى زكي.

منة عرفة مطلوبة

وحلت منة عرفة ضيفة على برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز أمس الخميس، حيث أبدت عدم رغبتها في الحديث عن فيلم "أصحاب ولا أعز".

رأي منة عرفة في أصحاب ولا أعز

وقالت منة عرفة نها تحب أن تحتفظ برأيها لنفسها، موضحةً أنها تحب الفنانة منى زكي كثيرا، وهو ما جعلها تتخوف من إبداء رأيها خوفا من الهجوم عليها من الجمهور عبر مختلف التواصل الاجتماعي المختلفة.

منة عرفة ومنى زكي

وأكدت منة عرفة أن منى زكي ليها شغف كبير لما تقمه، وتتمتع بإمكانات كبيرة، مضيفةً: "معتقدش إني رأيي أو رأي أي حد ممكن يكون يأثر، وفي الآخر أنا لو فنانة عندي اقتناع باللي أنا بعمله لو آراء الناس لقيتها غير اللي كنت متوقعاه، ما دام مقتنعة باللي أنا بعمله يبقى خلاص".

منة عرفة ودور منى زكي

وأشارت النجمة منة عرفة إلى أنها ستوافق لو عرض عليها دور منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز، مؤكدة أن الجميع يمكنه فعل ما يريد وتابعت: "أي شخص في الدنيا لو مقتنع بحاجة والناس كلها قالتله صح أو غلط هيعملها هيعملها، ولو اتعرض عليا دور فيه إيحاء بالإغراء ممكن ساعتها أفكر، بس لو حاجة هتأثر في حياتي الشخصية أو في الصورة اللي أنا حابة أوريها للناس عني معتقدش إني ممكن أعملها بصراحة، كل سنة بكبر أكتر، ومعتقداتي بتتغير، وكل سنة شخصيتي بتتغير تماما".

رأي منة عرفة في الهجوم على أحمد حلمي

وأكدت منة عرفة أن الهجوم على الفنان أحمد حلمي بسبب مشهد زوجته منى زكي في فيلم “أصحاب ولا أعز غير عادل، لافتةً أن كل شخص يتحمل مسؤولية تصرفاته، في إارة إلى رفضها لما يحدث من هجوم على منى زكي وزوجها حلمي منذ عرض ”أصحاب ولا أعز".