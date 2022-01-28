تعرف على شروط الأهلي لتجديد عقد موسيماني

حدد جهاز الكرة فى النادى الأهلى قيمة الشرط الجزائى فى عقد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، حال موافقته على العرض الأحمر للتجديد.



وتتمسك إدارة النادي الأهلي بوضع 3 أشهر لتكون قيمة الشرط الجزائى فى عقد بيتسو موسيمانى الجديد حال توقيع العقود رسميًا فى الساعات المقبلة.



ويوجد رغبة من موسيمانى لزيادة قيمة الشرط الجزائى، حتى يضمن البقاء والاستقرار بشكل أكبر، ولكن حتى هذه اللحظة يتمسك الأهلى بالعرض.



وعرض النادى الأهلى على بيتسو موسيمانى التوقيع لمدة موسمين، مقابل الحصول على 175 ألف دولار فى الموسم.

