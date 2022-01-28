عرض عربي خرافي لنجم ريال مدريد.. طالع التفاصيل

كشفت تقارير إسبانية، عن تلقي أن لاعب خط وسط ريال مدريد، إيسكو ألاركون، عرضا مغريا للاحتراف في قطر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويتضمن العرض حصول ايسكو بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو.



وأوضحت صحيفة "ماركا" الرياضية اليوم الخميس أن "والد إيسكو تلقى عرضا من أحد الأندية القطرية لنجله، تضمن راتبا يصل إلى 15 مليون يورو في العام".



وأضافت أن والد إيسكو رد على العرض بأن نجله "يرغب في الاستمرار باللعب في أوروبا".



ويرغب ريال مدريد في الاستفادة بأي عائد من إيسكو، عبر عرضه للبيع خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، حيث سينتهي عقده مع النادي الملكي في يونيو المقبل.



وبإمكان إيسكو التفاوض مع أي نادٍ خلال هذا الشهر، على أن ينتقل إليه مجانا في الصيف.



ويسعى نادي إشبيلية ومدربه جولين لوبيتيجي، للحصول على خدمات إيسكو، خصوصا في ظل المشكلات التي يعاني منها الفريق الأندلسي على مستوى الإصابات ولجوءه للفريق الرديف لسد العجز في الفريق الأول.