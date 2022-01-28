793 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 793 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 227 مبايعة بقيمة 589.85 مليون درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 103.27 مليون درهم و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 486.58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 177.28 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 49.54 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 127.74 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 26.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.