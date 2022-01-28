الأهلي يحسم رحيل طاهر محمد طاهر إلي فاركو

الفجر الرياضي
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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كشفت تقارير إعلامية أن لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح رفضت رحيل طاهر محمد طاهر بعد وصول عرض من فاركو لضمه خلال فترة الميركاتو الشتوي علي سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر بنهاية الموسم الجاري.


وأضافت التقارير أن اللجنة أكدت أن الفريق يعاني من إصابات وغيابات صعب التفريط في اللاعب خاصة أن اللاعب الوحيد الذي تم الموافقة علي رحيله كهربا إلي هاتاي التركي.


وذكرت التقارير أن هناك وعد من بيتسو موسيماني بالاعتمـاد علي طاهر محمد طاهر خلال الفترة القادمة خاصة بعد رحيل كهربا ووجود العديد من الإصابات سواء كورونا أو الاصابات العضلية.


وأشارت التقارير أن لجنة التخطيط طالبت اللاعب بغلق ملف الرحيل والتركيز في التدريبات واستعادة مستواه الفني والبدني خاصة أن هناك قناعة تامة بمستواه وأنه اضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.
 

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