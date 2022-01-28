قرار مثير من لابورتا في برشلونة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قرر تطبيق حد أقصى لرواتب التعاقدات الجديدة التي سيبرمها النادي اعتبارا من 30 يونيو المقبل.


وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، "سيكون هذا السقف 10 ملايين يورو صافية من الضرائب، وكل من يريد القدوم وارتداء قميص برشلونة، عليه الموافقة على هذا الرقم".


وأضافت: "يريد لابورتا منع ما حدث في الولاية السابقة من ارتفاع الرواتب بصورة جنونية".


وأشار التقرير، إلى أن هذا السقف من الرواتب يمكن تعويضه ببعض المتغيرات لمحاولة جذب النجوم الكبار للانضمام للفريق، لكن الحد الأقصى للراتب سيكون الرقم المذكور سابقا.

 

 

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