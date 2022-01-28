4.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1311 مبايعة بقيمة 3.52 مليار درهم منها 139 مبايعة للأراضي بقيمة 784.14 مليون درهم و1172 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.73 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 270 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 522 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 129 مبايعة بقيمة 383 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.25 مليار درهم منها 76 رهن أراض بقيمة 449.99 مليون درهم و282 رهن فلل وشقق بقيمة 801.9 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 135 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 113 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 195.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 22 مليون درهم.