ممثلوا 10 دول عربية يزورون مركز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان ببورسعيد

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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زار وفد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات مركز العزيمة ببورسعيد التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.
 
جاءت زيارة وفد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات،والذى ضم ممثلي 10 دول عربية تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى من خلال التمكين الاقتصادي وتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق " بداية جديدة "بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، كذلك حرص الصندوق على التنمية المجتمعية للمتعافين من تعاطى المخدرات بعد علاجهم مجانا وفي سرية تامة.

ويعد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد أحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذى تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه العام الماضي،ضمن 3 مراكز جديدة تابعة للصندوق في محافظات " مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد "، وأن إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق وكذلك الشريكة مع الخط الساخن "16023" تبلغ 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن.
 
وأشاد الوفد بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتفقد الوفد  مبنى التأهيل بالمركز ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتأهيل بدنى ومكتبة، ومسرح، وقاعات تدريب، تنس طاولة،بلياردو،قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية"،  كما يتضمن ورش تدريب مهني، "ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة المحمول"، وأطلع الوفد  على أعمال بعض المتعافين، وأهدى الوفد الصندوق درع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات  تقديرا لدور الصندوق الرائد  في مجال الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.

الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات مركز العزيمة ببورسعيد صندوق مكافحة الإدمان ببورسعيد

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