مصرع زوجين اختناقًا بسبب غاز التدفئة بالبحيرة

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لقي زوجين مصرعهما اختناقًا بغاز أول أكسيد الكربون أثناء نومهما داخل منزل بقرية بردانه التابعة لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل جثثهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفرالدوار المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار من المستشفي المركزي، يفيد بوصول جثتين هامدتين، ادعاء اختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين خروج الغاز من جهاز للتدفئة داخل منزل بقرية بردانة.

أسفر عن الحادث عن وفاة كلا من، "علي عبد الحليم" 48 عاما، وزوجته "حنان فتحي محمد علي" 45 عاما، وتم إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع زوجين البحيره حالات اختناق غاز التدفئة

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