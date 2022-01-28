اليمن.. انتصارات ألوية العمالقة مستمرة على ميليشيات الحوثي (فيديو)

بوابة الفجر
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تحول عسكري ونصر استراتيجي غير مسبوق صنعته ألوية العمالقة في زمن قياسي بفعل قيادتها معركة مأرب بإسناد من التحالف العربي.

بددت ألوية العمالقة حلم إيران وميليشياتها حيث حررت خلال أسابيع فقط أكثر من 2،255 كيلو مترا مربعا كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وقطعت العمالقة، أوصال قوات ميليشيات الحوثي التي كانت متقدمة جنوبي مأرب ​​وعزلتها عن امتدادها في محافظة البيضاء المجاورة لتكتب نهاية مشروع الحوثي وتمدد إيران في اليمن.

 

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