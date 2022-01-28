الذهب يسجل أكبر خسارة في 6 أسابيع

الاقتصاد
ذهب
ذهب
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يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني إذ انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع اليوم الجمعة مع صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس.
 

وبحلول الساعة 12:03 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1784.40 دولار.
 

وزادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق من الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا.
 

وانخفضت الأسعار بنحو أربعة في المئة منذ ذلك الحين بعد أن أعاد مجلس الاحتياطي التأكيد على خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس آذار.
 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.49 دولار للأوقية وفي طريقه للتراجع سبعة في المئة هذا الأسبوع.
 

وهبط البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1000.96 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2317.71 دولار للأوقية.

 

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