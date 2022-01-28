تراجعات كبيرة.. تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الذهب فى مصر، خلال آخر تعاملات هذا الأسبوع تراجعًا كبيرًا، متأثرة بالانخفاض الطارئ على البورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية نحو 1780 دولارًا.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت أسعار الذهب فى مصر، الهبوط، وسجلت الأرقام الآتيه:



بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 677.25 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 790 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهًا.

و سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6320 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا:

ضربت بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة الذهب في مقتل، والتي جاءت بعد ساعات من تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث شدد على رفع سعر الفائدة في أقرب وقت وقوة الاقتصاد الأمريكي.



وجدير بالذكر، أنه لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيا مع تطورات العصر".