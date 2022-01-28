النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات بسبب مخاوف سياسية ونقص الإمدادات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات حيث أدت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

كانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتًا أو 0.77 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل. وبلغت في الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا أو 0.24 بالمئة وسجلت عند التسوية 86.82 دولار للبرميل. وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم (أوبك +)، لرفع مستويات إنتاجهم. كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة.

وعززت أسعار النفط، المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

الاقتصاد اخبار الاقتصاد مصر ‏ الأسعار النفط
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