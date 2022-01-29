عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا، بلغت 17.5 ألف إصابة، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف-2).

ويعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 أعراضًا خفيفة أو متوسطة، ويتعافون من دون علاج خاص. لكن البعض منهم سيمرض بشكل حاد ويستلزم رعاية طبية.

يمكن أن ينتقل الفيروس من فم الشخص المصاب بالعدوى أو أنفه عن طريق جزيئات سائلة صغيرة عند السعال أو العطس أو التكلم أو الغناء أو التنفس. تتنوع هذه الجزيئات ما بين القُطيرات الكبيرة الحجم من الجهاز التنفسي والأهباء الجوية الأصغر حجمًا.

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك. ينتقل الفيروس بسهولة أكبر في الأماكن الداخلية وتلك المزدحمة.

الجهاز التنفسي كوريا الجنوبية فيروس كورونا كورونا قناة العربية الأشخاص إصابات فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد مرض فيروس كورونا

مواد متعلقة

خيري رمضان ناعيًا أحمد خليل: "ودعنا أحد عمالقة التمثيل "

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود "متحور هيهي" فى مصر

"الكيروبراكتيك" وسر شفاء الأمراض.. تعرف على أحدث طرق علاج التليف العضلي

بدرية طلبة تطالب لـ"الحكومة": "أعملو مبولة في كل شارع زي ماكينات الصرف عشان الشجر طرح بيبي"

حسام موافي يحذر من طلب الأدوية عبر التلفزيون (فيديو)

طوكيو تعلن تخفيف قيود الحدود مع تراجع الإصابات بكورونا

مع اقتراب الشتاء.. تعرف على الفرق بين أعراض الأنفلونزا وكورونا

أستاذ أدوية: الإيدز تسبب في وفيات أكثر بكثير من كورونا (فيديو)
Advertisements

الأكثر قراءة

حقيقة نقل قناة الجزائرية لمباراة مصر ضد المغرب

عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

حصاد وزارة البيئة في أسبوع| لقاءات واجتماعات مكثفة استعدادا لـCOP27

الزمالك في ورطة بعد رحيل نجمه

"عبدالغفار" يكشف عن توجيهات السيسي بشأن الحالات الإنسانية (فيديو)

تعرف على غيابات منتخب مصر أمام المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا

خالد فوهامي يحذر المغرب من ثلاثي منتخب مصر