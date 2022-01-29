رئيس الوزراء البريطاني يحذر بوتين من "حمام دم"

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن اجتياح أوكرانيا، وذلك لتجنب "حمام دم"، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، وجهت كلا من بريطانيا وأمريكا، عددًا من الاتهامات إلى روسيا، وأكدتا أنها تسعى إلى تعيين شخص موال إلى روسيا في منصب رئيس أوكرانيا.

الموقف الأمريكي

بالنسبة للموقف الأمريكي، فقال مجلس الأمن القومي الأميركي: "نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا"، بينما قال البيت الأبيض إن "الاتهامات البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم موال في أوكرانيا مقلقة جدا".