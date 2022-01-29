عاجل.. بايدن سيرسل قوات أميركية قريبا إلى أوروبا الشرقية

عربي ودولي
جو بايدن والرئيس
جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يرسل قوات أمريكية قريبًا إلى منطقة أوروبا الشرقية.

وفي وقت سابق، وجهت كلا من بريطانيا وأمريكا، عددًا من الاتهامات إلى روسيا، وأكدتا أنها تسعى إلى تعيين شخص موال إلى روسيا في منصب رئيس أوكرانيا.

الموقف الأمريكي

بالنسبة للموقف الأمريكي، فقال مجلس الأمن القومي الأميركي: "نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا"، بينما قال البيت الأبيض إن "الاتهامات البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم موال في أوكرانيا مقلقة جدا".

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