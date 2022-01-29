أمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت 29 يناير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسوط طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية الشرقية، ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا، شديد البرودة يميل للصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وقالت الأرصاد إن هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة لوجود شبورة مائية على مناطق من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود طقس غائم بشكل جزئي على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوبه.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 ومترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2: 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 15 08

مطروح 14 08

السلوم 15 08

سيوة 17 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 08

نخل 15 01

نويبع 18 11

طابا 16 10

كاترين 06 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 19 10

الفيوم 16 04

بني سويف 16 04

المنيا 16 04

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10