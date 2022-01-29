رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: القيادة السياسية تعطينا اهتماما كبيرا

هنأت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، رجال الشرطة وقيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم الـ 70، مشيدة بالاحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية لـ قادرين باختلاف وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم وتنظيم فقرات فنية وترفيهية.

وأضافت المهندسة أمل مبدى مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: القيادة السياسية تولى قادرين باختلاف أهمية كبرى، لافتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تواجدهم في الاحتفاليات، مشيرة إلى أن الدول تقاس مدى تحضرها باهتمامها بالفئات المهمشة.

تابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: قادرون باختلاف جزء من المجتمع كان يعاني من عدم الحصول على حقوقه، موجهة الشكر للواء حسام الخولى رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على جهوده الكبيرة من تنظيم وحسن استقبال لذوي الهمم في احتفالات الشرطة.