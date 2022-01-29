رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: القيادة السياسية تعطينا اهتماما كبيرا

توك شو
أمل مبدي
أمل مبدي
Advertisements

هنأت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، رجال الشرطة وقيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيدهم الـ 70، مشيدة بالاحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية لـ قادرين باختلاف وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم وتنظيم فقرات فنية وترفيهية.

وأضافت المهندسة أمل مبدى مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: القيادة السياسية تولى  قادرين باختلاف أهمية كبرى، لافتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تواجدهم في الاحتفاليات، مشيرة إلى أن الدول تقاس مدى تحضرها  باهتمامها بالفئات المهمشة.

تابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: قادرون باختلاف جزء من المجتمع كان يعاني من عدم الحصول على حقوقه، موجهة الشكر للواء حسام الخولى رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على جهوده الكبيرة من تنظيم وحسن استقبال لذوي الهمم في احتفالات الشرطة.

محمد موسى رجال الشرطة وزارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد المصري إحتفالات الشرطة المهندسة أمل مبدي اتحاد الإعاقات الذهنية

مواد متعلقة

شوفلك حد ينضف قلبك".. حمو بيكا يثير الجدل برسالة حادة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 6.. اعترافات ضمير ميت بالبنط العريض! (قصص واقعية)

“حكايات من بحور التاريخ” كتاب جديد للدكتور محمد فتحي عبدالعال

أمل مبدى تكشف تفاصيل النسخة الثالثة من قادرون باختلاف

بهذه الطريقة ..منة فضالي تروج لفيلم "الفارس"

شعوب العالم تتجمهر حول عازفي التخت العربي الشرقي في البوليفارد

حيثيات الحكم التاريخي بإنقاذ مستقبل طلاب "طب أسنان دمنهور"

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 5.. أرجوك خذ ابنتى إلى فراشك ولا تخذلنى! (قصص واقعية)
Advertisements

الأكثر قراءة

حقيقة نقل قناة الجزائرية لمباراة مصر ضد المغرب

عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

حصاد وزارة البيئة في أسبوع| لقاءات واجتماعات مكثفة استعدادا لـCOP27

الزمالك في ورطة بعد رحيل نجمه

"عبدالغفار" يكشف عن توجيهات السيسي بشأن الحالات الإنسانية (فيديو)

تعرف على غيابات منتخب مصر أمام المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا

خالد فوهامي يحذر المغرب من ثلاثي منتخب مصر