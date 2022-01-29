متحدث الري: بناء 1500 منشأة للحماية من أخطار الأمطار والسيول

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة استعدت مبكرا لحالة الطقس السيئ والأمطار التي ضربت المحافظات مؤخرا، لذلك تم إنشاء مشروعات ضخمة في مجال الحماية من أخطار الأمطار والسيول.



وأضاف محمد غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، وتلك الأعمال وفرت الحماية اللازمة للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.



وتابع أنه يجري التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وبالتالي لو هناك أمطار في الوجه البحري مع عدم وجود مخرات للسيول هناك، يتم خفض مناسيب الترع والمصارف لاستقبال مياه الأمطار بدلا منها.