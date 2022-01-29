استشاري طرق: المحاور الجديدة تساهم في زيادة فرص الاستثمارات

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قال الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق والكباري، إن مشروعات تطوير وإنشاء الطرق تستهدف ربط المدن الجديدة بالقديمة، مما يساهم في جذب العنصر السكاني، وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل، لتحقيق رؤية الدولة وخطتها نحو التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عماد نبيل مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، لإنهاء التكدس المروري وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تابع استشاري هندسة الطرق والكباري، مشروعات تطوير وإنشاء الطرق في المدن الجديدة، تسهل حركة المواطنين بين المدن السكنية ومراكز الإنتاج واتصالها بالظهير الصحراوي والصناعي والساحل الشمالي والشرقي وسهولة التصدير بين المدن والموانئ، وتوفير الوقت والجهد والوقود.

محمد موسى المدن الجديدة التنمية المستدامة الطرق والكباري حياة كريمة المبادرة الرئاسية استشاري طرق التكدس المروري

مواد متعلقة

"رواد النيل": نساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التمويل

أستاذ نقل: حجم الإنفاق على تطوير الطرق وصل لـ1.1 تريليون جنيه (فيديو)

بفضل قطاع الاتصالات.. البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9%

نشرة مرور "الفجر".. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

أول تحرك برلماني لمعاقبة أصحاب الإعلانات على الحوائط والجدران

الجوائز تصل إلى 300 ألف دولار.. ملتقى القاهرة السينمائي يكشف أعضاء لجنة التحكيم وجوائز نسخته الثامنة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام الحركة بشوارع القاهرة والجيزة

حملات مرورية بالعاصمة لرصد المخالفات بشتى أنواعها

Advertisements

الأكثر قراءة

حقيقة نقل قناة الجزائرية لمباراة مصر ضد المغرب

عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

حصاد وزارة البيئة في أسبوع| لقاءات واجتماعات مكثفة استعدادا لـCOP27

الزمالك في ورطة بعد رحيل نجمه

"عبدالغفار" يكشف عن توجيهات السيسي بشأن الحالات الإنسانية (فيديو)

تعرف على غيابات منتخب مصر أمام المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا

خالد فوهامي يحذر المغرب من ثلاثي منتخب مصر