استشاري طرق: المحاور الجديدة تساهم في زيادة فرص الاستثمارات

قال الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق والكباري، إن مشروعات تطوير وإنشاء الطرق تستهدف ربط المدن الجديدة بالقديمة، مما يساهم في جذب العنصر السكاني، وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل، لتحقيق رؤية الدولة وخطتها نحو التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور عماد نبيل مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، لإنهاء التكدس المروري وتقديم خدمات متميزة للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تابع استشاري هندسة الطرق والكباري، مشروعات تطوير وإنشاء الطرق في المدن الجديدة، تسهل حركة المواطنين بين المدن السكنية ومراكز الإنتاج واتصالها بالظهير الصحراوي والصناعي والساحل الشمالي والشرقي وسهولة التصدير بين المدن والموانئ، وتوفير الوقت والجهد والوقود.