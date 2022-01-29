محمد موسى يهاجم الناقد طارق الشناوي: قضيتك خسرانة

توك شو
طارق الشناوي
طارق الشناوي
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فتح الإعلامي محمد موسى، النار على الناقد الفني طارق الشناوي، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن عدة قضايا فنية وملفات مطروحة، قائلا: "آرائك محتاجة دراسة وتوازن شوية".


وقال “موسى” خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أنا نفسي مش فاهم أنت عايز إيه، وقضيتك خسرانة"، مضيفا إن آراء طارق الشناوي هي إدانة واضحة له، فمثلا تحدث عن أن نقابة الموسيقيين "هشة" لأنها لم تقف أمام مؤدي المهرجانات، وحينما أوقفتهم النقابة هاجمها بدعوى أن النقابة منعت الغناء.


وأضاف أن قرارات وكلام النقاد الفنيين يجب أن يكون موزون ودقيق فهم ليسوا كتّاب عاديين، وآرائهم يجب أن تكون موزونة.

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