"البريد" يكشف أهمية استخدام تقنية الواقع المعزز في منتدى شباب العالم 2022

توك شو
البريد المصري
البريد المصري
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قالت عبير الحلو رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالبريد المصري، إن الهيئة تولي الشمول والمالي والتحول الرقمي أهمية كبيرة من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع وفق خطة زمنية".

وأضافت الحلو في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هيئة البريد حرصت على استخدام تقنية الواقع المعزز Augmented reality في مؤتمر شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، بحيث بمجرد تشغيل التطبيق على المحمول وتوجيهه على إصدار طابع منتدى شباب العالم يظهر الافاتار بشكل ساعي البريد.

تابعت رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالبريد المصري، الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد كان حرص على تقديم أفكار جديدة للتعريف بالبريد وما يقدمه من خدمات للعملاء، لافتة أن البريد أصدر طابع تذكاري لتوثيق منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أن تقنية الواقع المعزز تضيف المزيد من المعلومات بشكل جذاب من خلال تعزيز الواقع الفعلي بواقع آخر افتراضي.

محمد موسى التحول الرقمي البريد المصري مدينة شرم الشيخ قناة الحدث

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