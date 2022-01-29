محمد موسى يسخر من سمية الخشاب: مش معقول كل اتنين يختلفوا يتحزموا ويرقصوا

سخر الإعلامي محمد موسى من تصريحات الفنانة سمية الخشاب، عقب نشرها فيديو لوصلة رقص لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي ترقص بشكل هستيري، وكتبت: "بليز لما تتخنقوا اعملوا كده".



وعلق موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "يعني حضرتك شايفة إننا نحل مشاكلنا بالرقص.. طب دي حتي تبقي عيبه أننا نتحول لرقاصين".

تابع: "وفري نصايحك لنفسك أرجوكي وكفاية تسطيح للمجتمع وللناس.. مش معقول يعني كل اتنين يختلفوا يقوموا يتحزموا ويرقصوا هو إنتي عايزة تحولي الناس لرقاصين بجد عايز أقولك كفاية.. حرام البلد مش ناقصة نصايح بترقص الناس عايزه اللي يعلمهم الفضيلة مش يعلمهم الانحلال".