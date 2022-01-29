علاء عامر: طارق الشناوي لديه موقف غير محايد من "الموسيقيين" وهاني شاكر

توك شو
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
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قال علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية، إن الناقد الفني طارق الشناوي لديه موقف غير محايد من النقابة ومن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وبشكل خاص جدا، حيث خرج من دائرة النقد إلى دائرة التجريح والانحياز.


وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن النقد يجب أن ينصب على الموضوع محل الحديث وليس الشخص، موضحا أن هناك أقلام حينما تجف وتخرج عن دائرة المعاصرة تضطر لعمل أي شيء من أجل العودة للأضواء، ومن بينها اختيار أو تبني بعض القضايا عكس الاتجاه العام، لأنها ترضي بعض الأشخاص وليس الجميع، موضحا أن الناقد يجب أن يراعي الحيادية فيما يقدم.


وتابع أن أي مطرب أو متقدم لنقابة الموسيقيين، يتوجه للنقابة باسمه العادي ثم يتم اختيار اسم لائق له، موضحا أن هناك أسماء لا تليق أن تظهر أمام الجمهور.

محمد موسى المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية الناقد الفني طارق الشناوى الفنان هاني شاكر

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