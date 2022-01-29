محمد موسى عن "اليوتيوبرز": الموضوع خرج عن السيطرة بسبب هوس الشهرة والفلوس

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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فتح الإعلامي محمد موسى النار، على يوتيوبر تدعى "أم نور"، وذلك لقيامها بتصوير مقاطع فيديو من غرفة النوم، ويشاركها في بعض الأحيان زوجها، من خلال الرقص والغناء وغير ذلك.


وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، موجها حديثه لـ أم نور وزوجها: "مش بتتكسف لما الناس بتضحك عليكم وبتشتمكم؟ وأنتي يا أم نور مين اللي هيغيروا منك وعلى  إيه، على حياتك اللي بقت عبارة عن عجيبة من عجائب الدنيا".


وأضاف: "بصراحة يا جماعة الموضوع خرج عن السيطرة لأن للأسف هوس الشهرة والفلوس قلل قيمة الغالي اليومين دول".


وأنشأت "أم نور" قناة على اليوتيوب في 25 مايو الماضي، ويبلغ عدد الفيديوهات فيها 33 مقطعا، بإجمالي مشاهدات 492،542 حتى الآن.

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