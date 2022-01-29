محمد موسى يفتح النار على "اليوتيوبر أم نور": تدمر صورة المرأة المصرية أمام العالم

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما لاذعا على يوتيوبر تدعى "الحاجة أم نور"، وذلك على خلفية قيامها بتصوير فيديو وعرضه على يوتيوب، وهي تقوم بتنظيف السمك في غرفة النوم.



وقال الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "مكمل في حملتي على الناس اللي بيسموا نفسهم يوتيوبر ولا بلوجر، وطبعا هنتكلم عن واحدة منهم اسمها الحاجة أم نور، وهي بتنظف السمك في أوضة النوم، وعايز أعرف إحنا كمشاهدين بنستفيد إيه غير الاشمئزاز والقرف، عايز أعرف دي بتعمل ايه ازاي سايبنها كده".



وأضاف محمد موسى، أن أم نور تدمر صورة المرأة المصرية أمام العالم من أجل الحصول على الأموال والشهرة فقط، موضحا أن زوجها يظهر معها في الفيديوهات ويقوم بالغناء والرقص معها.