بنك قناة السويس: نستهدف جذب شريحة من الشباب تعتمد على التعاملات الإلكترونية

أشاد الإعلامي محمد موسى، باستراتيجية بنك قناة السويس خلال الفترة المقبلة، بقيادة المصرفي حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس.



واستعرض موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تصريحات حسين رفاعي التي أكد خلالها أن استراتيجية البنك، خلال السنوات المقبلة، تستهدف الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى وتبنى التركيز على التحول الرقمى فى إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفى.



كما أكد حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس أن البنك يسعى للتوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التى تقدم جميع الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية.



وأضاف حسين رفاعي أن البنك يسعى للتوسع فى الخدمات الرقمية، حيث إن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أى مكان يتواجد به ودون الذهاب إلى فروع.