والد طالبة: مدرسة الأورمان تتحدى قرار وزير التعليم وترفض نقلها

توك شو
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
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قدم والد الطالبة حلم أحمد عبدالمجيد  مذكرة لوزير التربية والتعليم، لنقل ابنته في 23 سبتمبر العام الماضي، لافتا أنه استوفى جميع الإجراءات الكاملة للتحويل وتم سحب الملف من مدرسة الأورمان، والقيام بالتحويل الإلكتروني، وسداد المصروفات في مدرسة يوسف جاد الله.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: المفاجأة أن المسئول عن التحويل الالكتروني بمدرسة الأورمان ألغى التحويل الإلكتروني دون موافقة الولد المنفصل عن الأم".

تابع، مستوى التعليم في مدرسة الأورمان سيئ للغاية،  لافتا أن هناك تلاعب واضح من المسئولين في مدرسة الأورمان مناشدا وكيل وزارة التعليم بمحافظة الجيزة بفحص شكواه ومعاقبة الفاسدين.

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