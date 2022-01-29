المنشد عبدالرحمن بلالة يكشف تفاصيل مشاركته بـ"ذا فويس": أجمل تجربة في حياتي

قال مطرب الموال والمنشد الديني عبد الرحمن بلالة، إن اشترك في برنامج المسابقات "ذا فويس – the voice" والتي كانت تعد من أجمل التجارب في حياته، موضحا أنه بدأ الغناء والإنشاد عام 1978.

وأضاف عبدالرحمن بلالة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه خلال مشاركته في برنامج ذا فويس تعرف إلى العديد من المنشدين والمغنيين من جميع الدول المشاركة في ذلك الوقت من تونس وسوريا ولبنان وغيرها، موضحا أنه على تواصل معهم بشكل دائم، ومن بينهم أنطوان نجل الفنان الراحل وديع الصافي.

وتابع أن بدايته كانت في مولد السيدة زينب حينما غاب عنه المنشد الخاص بهم، فقام هو بالإنشاد مكانه، موضحا أنه كان لديه حصيلة من الغناء في ذلك الوقت تكفيه ليقوم بالمديح والإنشاد لمدة ساعة ونصف تقريبا.