المنشد عبدالرحمن بلالة: بدأت الإنشاد عام 1978.. وصدفة كانت سببا في احترافي

قال مطرب الموال والمنشد الديني عبد الرحمن بلالة، إن بدايته في الفن والغناء والإنشاد كانت عام 1978، من خلال إنتاج ألبوم اسمه "آل البيت" في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأضاف عبدالرحمن بلالة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن بدايته كانت في مولد السيدة زينب حينما غاب عنه المنشد الخاص بهم، فقام هو بالإنشاد مكانه، وكانت هذه الصدفة بداية دخوله مجال الغناء والمديح خاصة بهد عمله كعازف "كمانجا".

وتابع، أنه كان لديه حصيلة من الغناء في ذلك الوقت تكفيه ليقوم بالمديح والإنشاد لمدة ساعة ونصف تقريبا، موضحا أنه في هذا الوقت كان يغني معه الشيخ جاد فتحي جاد، والذي كان يطلق عليه "بلبل حلوان".