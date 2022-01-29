المنشد عبدالرحمن بلاله: المطرب يستطيع أن يؤدي جميع ألوان الغناء

أعرب المطرب الموال والمنشد الديني عبد الرحمن بلاله، عن سعادته بآخر أغنية طرحتها بعنوان "صعبان عليا"، لافتا أن بدايته كانت في مولد السيدة زينب حينما غاب عنه المنشد الخاص بهم، فقام هو بالإنشاد مكانه، وكانت هذه الصدفة بداية دخوله مجال الغناء والمديح خاصة بهد عمله كعازف "كمانجا".

وأوضح بلاله، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بدايته في الفن والغناء والإنشاد كانت عام 1978، من خلال إنتاج ألبوم اسمه "آل البيت" في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأشار المنشد الديني، المطرب يستطيع أن يؤدي جميع أنواع وألوان الغناء المختلفة، فالسيدة أم كلثوم والفنان عبد الحليم حافظ وجميع العمالقة قدموا غناء ديني".