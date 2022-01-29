محمد موسى مداعبًا المنشد عبدالرحمن بلاله: أنت جاحد

أعرب الإعلامي محمد موسى عن مدى سعادته بصوت المطرب الموال والمنشد الديني عبد الرحمن بلاله، خلال استضافته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قائلا له: أنت صوتك جاحد" في مداعبة تعبر عن مدى إعجابه بصوته المييز وأصالة الفن والغناء المصري والذوق الرفيع.

وقال مطرب الموال والمنشد الديني عبد الرحمن بلالة، إن بدايته في الفن والغناء والإنشاد كانت عام 1978، من خلال إنتاج ألبوم اسمه "آل البيت" في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأوضح أن بدايته كانت في مولد السيدة زينب حينما غاب عنه المنشد الخاص بهم، فقام هو بالإنشاد مكانه، وكانت هذه الصدفة بداية دخوله مجال الغناء والمديح خاصة بهد عمله كعازف "كمانجا".