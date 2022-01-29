المنشد عبدالرحمن بلالة: حفلات ليالي التلفزيون ساهمت في اكتشاف الكثير من الفنانين

توك شو
المنشد عبدالرحمن
المنشد عبدالرحمن بلالة
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قال مطرب الموال والمنشد الديني عبد الرحمن بلالة، إن حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة كانت تقدم الفنانين الشاب والكبار بشكل جيد، كما كان هناك برنامج اسمه "الفن الشعبي" يخدم الفنانين الشعبيين بشكل كبير.


وأضاف بلالة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر بها الكثير من الفنانين المتنوعين بأعمارهم المختلفة، موضحا أنه يتمنى عودة حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة وغيرها.


وتابع المنشد، إنه شارك في برنامج "ذا فويس"، وخلال مشاركته بالبرنامج تعرف إلى العديد من المنشدين والمغنيين من جميع الدول المشاركة في ذلك الوقت من تونس وسوريا ولبنان وغيرها.

أضواء المدينة الإعلامي محمد موسى الفن الشعبي برنامج خط أحمر الدول المشاركة سوريا ولبنان قناة الحدث اليوم

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