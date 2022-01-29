سعر الدولار اليوم السبت 29-1-2022 في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها. 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

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