أسعار الدواجن اليوم السبت 29-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت، عند نفس معدلاتها السابقة، وتنتج مصر مايقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويا تعطي نحو 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي،

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة  23.5  جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 25 إلى 27 جنيها حسب المنطق.

وسجلت الدواجن البلدي بالمزرعة 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك ما بين 33 إلى 35 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 37 جنيها سعر الكيلو للمستهلك.

يذكر أن  متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجنى نحو 14 كيلو في العام خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليهاالمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.


 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

موسيماني يفاجئ الأهلي بطلب غريب.. طالع التفاصيل

الإصابات تضرب صفوف المغرب قبل مواجهة مصر في دور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا

"كارثة".. أديب يحذر من خطورة هذا الأمر على قناة السويس (فيديو)

موناكو يحدد سعر التخلي عن أوريلين تشواميني وسط ترقب ريال مدريد

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في أولى مواجهات مونديال الأندية

برشلونة يقترب من ضم " الدبابة "

المستشار محمد خفاجي: الفن من وسائل التنوير وللمتلقين حق رفضه أو قبوله

استقبال 3 ملايين و999 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا مقدمة من إنجلترا