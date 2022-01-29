28 ألفا و33 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان

أكد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التعليم بأسوان، أن اليوم السبت الموافق ٢٩ يناير، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بأنواعها ( عام/لغات /خاص/رياضى/دمج) للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١، بجميع مدارس أسوان.

وأشار إلى أن أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان عددهم ٢٨ ألف و٣٣ طالب وطالبة، فى مادة (اللغة العربية والخط والإملاء) أمام (٢٩٤) لجنة امتحانية بواقع (٦٤ لجنة بإدارة أسوان - ٢١ لجنة بإدارة دراو - ٣٧ لجنة بإدارة نصر النوبة - ٧٣ لجنة بإدارة كوم أمبو - ٩٩ لجنة بإدارة إدفو).



أوضح أن الامتحانات سوف تنتهي يوم الخميس الموافق ٣ فبراير بمادة (اللغة الأجنبية الأولى) لجميع الطلاب، وتربية رياضية للمدارس الرياضية، ولغة أجنبية ثانية "مستوى رفيع" لمدارس اللغات.