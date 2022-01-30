اسماء محلات تجارية مقترحة من أكثر ما يبحث عنه أصحاب المشروعات الخاصة، والذين يحرصون على اختيار أسماء مميزة للمحلات وفقا للأنشطة التجارية التي يزاولونها، فمحلات بيع الأزياء يجب أن تكون بأسماء أخرى غير أسماء محلات بيع مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة.

اسماء محلات تجارية مقترحة

يمكن اختيار أسماء المحلات التجارية على حسب رغبة كل صاحب مشروع والتي يرى أنها مناسبة لنوع نشاطه، ومن بين تلك الأسماء المقترحة هي كالتالي:

لقمة هنيّة.

صحتين وعافية.

بيتُ العلاج.

زهرة اللّيلك.

الورد الجوري.

أرض الألعاب.

لعبة الطّفولة.

وتد.

الرّغيف السّاخن.

صيدليّة الدّواء الشافيّ.

الصّحة والسّلامة.

إبرة وخيط.

اسماء محلات ملابس

مشروع محلات بيع الأزياء من أكثر المشاريع المربحة ولذلك لابد من اختيار أفضل اسماء محلات ملابس مناسبة للأزياء الحريمي والرجالي والأطفال، والتي من أفضلها كالتالي:

ستيّل.

الرونق.

قميص وبنطلون.

فاشن للملابس.

السيدة الجميلة

شانيل

عجيبة

فرح للأزياء الراقية

تنورة وفستان

بايلوت

مون سوون

بون مارسيه

فاشيون

سنتر سندريلا

دكان البنات

كاجوال

سيدتي الجميلة

اسماء محلات تجارية

هناك الكثير من أسماء المحلات التجارية والتي يتم افتتاحها بهدف بيع بعض المنتجات كالموبايلات والاكسسوارات وأدوات المطبخ والمنزل وغيرها، ومن بين تلك الأسماء هي كالتالي:

بيت العيلة

نيولوك

كيوت

كيوي للبنوتات

دلع البنات

أنيقة

كوني عصرية

قلبي ومفتاحه

اسماء محلات ورد

ومن الأنشطة التجارية المتميزة هي محلات بيع الورود والأزهار والتي تعطي طاقة ايجابية وفي نفس الوقت مهمة جدا لكل المناسبات الشخصية والعائلية، وقد ذكر موسوعة المدير عدة أسماء محلات لبيع الورد في قسم المنوعات نقدم منها التالي:

عباد الشمس

لافندر

بوكيه

مزهرية

بدك ورد

نسيم الصباح

أزهار الصباح

أسماء محلات مواد غذائية

تعتبر محلات المواد الغذائية من بين الأنشطة التجارية المربحة، كما أنها من الأنشطة التي لا غنى عنها في كل منطقة، ويجب اختيار أسماء المحلات مناسب للغذاء ومن بين هذه الأسماء هي كالتالي:

محلات الايمان

محلات الجوهرة

محلات الصفوة

محلات نور

محلات التوحيد

محلات الايمان

محلات الشروق

محلات التقوى

محلات سندريلا

محلات ست الحبايب

محلات البيان

محلات نور الهدى

محلات فراولة

اسماء محلات موبايلات

الموبايلات والأجهزة الالكترونية من أهم ما يحتاج إليه كل شخص الآن لأنه لا غنى أبدا عن استخدامها من الكبير والصغير، وأسماء محلات الموبايلات يجب أن تعلق في الذهن والا يمكن نسيانها، ومن بين تلك الأسماء التي يمكن الاختيار بينها هي كالتالي:

الامير فون

سنترال الحرمين

المهندس فون

الاستاذ

الباشمبدع

المبرمجاتي

موبايلي

زوم

تو ام

نيوسوفت

سكرينا

اوبو فون

شاومي باشا

اسماء محلات عطور لمشروع جديد

نشاط بيع العطور من أجمل النشاطات التجارية والتي تبعث رائحته من بين سطور المقال الآن والذي يأخذك لعالم آخر من العطور الشرقية والفرنسية والعالمية، ومن بين اسماء محلات عطور هي كالتالي:

فواحه للعطور

عبير الحياة

أريج للعطور

مسك وعنبر

العود الملكي

ياسمينا للعطور

عطور باريس

شذى للعطور

الطيب العربي

نسيم العطور

كاسيليا للعطور

عطور المدينة

هوجو بلس للعطور