كورال جامعة عين شمس يمثل مصر والوطن العربي باحتفاليات افتتاح أولمبياد بكين

شارك فريق كورال جامعة عين شمس مع نظيره من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون بالتعاون مع اللجنة الصينية المنظمة لاوليمبياد بكين الشتوية والسفارة الصينية بالقاهرة في إنتاج أغنية مشتركة للفريقين باللغات الصينية والإنجليزية والعربية لتشارك في احتفاليات افتتاح الأولمبياد الشتوية.



وكانت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة قد اقترحت على الجانب الصيني في شهر نوفمبر من العام الماضي ان تكون جامعة عين شمس ممثلة لمصر والوطن العربي بعمل فني في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية ببكين نظرا لما يتمتع به فريق كورال الجامعة من شعبية وانجازات ورحبت السفارة الصينية بالقاهرة. بالفكرة رسميا في خطاب لمعالي الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

وفور موافقة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على التعاون، قام الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد اللقاء التنظيمي الأول مع مسئولين كبار من السفارة الصينية بالقاهرة يوم 17/11/2021 وبمشاركة مسئولين من اللجنة الأولمبية المنظمة للأولمبياد ومسئولين من أكاديمية نانجين الصينية للفنون وبحضور كل من د. إسراء عبد السيد مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وأ.د. تامر عبد المنعم راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية حيث تم الاتفاق على تقديم عمل فني مشترك بمناسبة افتتاح أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022 وتوزيع الأدوار على الجانبين المصري والصيني.

وقام الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة بتشكيل فريق عمل لمتابعة المشروع مكون من ا.د. اسراء عبد السيد مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وأ.د. تامر عبد المنعم راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.



و قامت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة برعاية الشباب بجامعة عين شمس متمثلة في ا.مصطفي عيسى مدير إدارة النشاط الفني وا.هند حامد رئيسة قسم الفنون التعبيرية وبمعاونة ا. عبد الفضيل زكي واحمد عادل من إدارة النشاط الفني بتنفيذ الخطة الموضوعة لإنتاج العمل الفني والتي تكونت من ثلاث مراحل، أولا: مرحلة تأليف وتلحين عمل فني مصري خالص مناسب لافتتاح الأولمبياد الشتوية وتدريب فريق الكورال على اداءه بالإضافة لتدريب الفريق على أداء الاغنية التي اعدها الجانب الصيني ومصاحبته باللغتين الإنجليزية والعربية، ثانيا: مرحلة تصوير الفريق بمصر بأماكن تعكس الحضارة المصرية وجامعة عين شمس، ثالثا، مرحلة دمج الاعمال التي اداها الجانب المصري مع تلك التي اداها الجانب الصيني لتخرج في شكل واحد معد للنشر والمشاركة باحتفالية افتتاح الاولمبياد الشتوية.

وفي هذا الصدد، قامت إدارة النشاط الفني برعاية الشباب بتكليف الشاعر المصري أحمد حسن راؤول ابن الجامعة واحد خريجي إدارة النشاط الفني من أجيال سابقة بكتابة كلمات الأغنية، وتكليف السيد الاستاذ الدكتور معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية بالتلحين والتوزيع الأغنية وعقب انتهائهم من تلك الاعمال تم التسجيل بأحد الاستوديوهات بأصوات أبناء الجامعة أعضاء منتخب الكورال بقيادة المايسترو محمود محسن وتم إرسال ما تم تسجيله إلى المسئولين عن الحفل من الجانب الصيني الذين اشادوا باللحن وحازت كلمات الاغنية على اعجاب شديد من كل المشاركين حيث تقول الكلمات "مع بعض كتف في كتف رغم اختلاف اللون، دايما نكمل بعض، ده أنا وأنت أصل الكون" وهو ما جاء معبرا عن هذا الحدث الفريد الذي يضم شعوب العالم رغم اختلاف الثقافات والأعراق.



جاء بعد ذلك تنفيذ المرحلة الثانية من العمل وهو تصوير الفيديو الخاص بالأغنية حيث تم التصوير تحت سفح أهرامات الجيزة، وذلك بدعم كامل من السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة حيث قام سيادته بالاتصال مباشرة بمعالي السيد الأستاذ الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والذي تفضل بالتصريح للجامعة بالتصوير مجانا بتلك المنطقة الاثرية المهيبة، وكذلك دعم السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح سعود الذي تواصل شخصيًا مع السيدة الفاضلة/ نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصري والاتفاق مع سيادتها على توفير وحدة تصوير خارجي من التليفزيون المصري لتصوير الأغنية تحت سفح الهرم وأيضا التصوير داخل حرم الجامعة بمشاركة نحو 150 طالب وطالبة من أبناء منتخب كورال الجامعة، وقد قام بأعمال المتابعة السيد وليد حسن رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري وقام بالإخراج المخرج الفنان وائل منير من التليفزيون المصري.



ثم جاء تنفيذ المرحلة الثالثة والتي قام بها الجانب الصيني بالانتهاء من تركيب ما تم إرساله من جامعة عين شمس مع ما تم تنفيذه بالصين لإنتاج الفيديو النهائي والإعلانات الترويجية للبطولة وإرسالها بصورتها النهائية إلى الجامعة بعد موافقة اللجنة الأوليمبية المسئولة عن الأولمبياد على المحتوى.

وقد قامت اليوم 27/1/2022 اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين بعرض العمل الفني المشترك على موقع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين، وعلى موقع جريدة الشعب الصينية، بالإضافة إلى موقع "Bili bili" (المناظر الصيني لموقع تويتر). وسيتم بث الأعمال الكاملة باحتفاليات افتتاح الأولمبياد والتي ينتظر أن تحصد أكثر من 4 مليارات مشاهدة.

