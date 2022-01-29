محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الامتحانية ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بعدد من لجان الامتحانات بمدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال الشريف إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لهم لآداء الإمتحانات بتركيز، لافتا أنه تم التشديد علي مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم.

وأكد المحافظ، قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب ومعلم يوميًا، بالإضافة إلى تجهيز المواد المعقمة والمطهرات.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية للتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه سير عملية الامتحانات. مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وكذلك تكثيف أعمال تطهير المدارس وأعمال النظافة في محيطها ورفع التعديات والمخالفات أولا بأول، لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب.

من جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أن أعداد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( 110945 ) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 382 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني بمشاركة ( 14714 ) ملاحظًـا، و( 1713) مراقبًـا، و(1502) معاونًـا، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ( 764 ).

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وأوضح أنه تم التوجيه بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ( 16 ) طالبًـا فقط بدلًا من ( 20 ) وذلك للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.



ومن المقرر الانتهاء من الامتحان في الثالث من فبراير المقبل.

اللجان الامتحانية

اللجان الامتحانية

اللجان الامتحانية