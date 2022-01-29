موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى الأمم الإفريقية

مباراة مصر والمغرب، لا صوت يعلو بين جماهير وعشاق الكرة المصرية والمغربية والعربية، فوق صوت المواجهة القوية المرتقبة بين منتخبي الفراعنة وأسود الأطلسي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون.

مباراة مصر والمغرب

وتتصدر مباراة مصر والمغرب اليوم السبت الموافق الـ29 من يناير 2022، المؤشرات البحثية على جوجل، تزامنا مع بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل تلك المواجهة القوية والفاصلة.

ظروف مباراة مصر والمغرب

وتأتي مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا، بعدما تخطى المنتخب المصري نظيره الإيفواري بركلات الترجيح، فيما نجح المغرب بتجاوز عقبة مالاوي بهدفين لهدف.

موعد مباراة مصر والمغرب

وتنطلق مباراة مصر والمغرب غدا الأحد الموافق الـ30 من يناير 2022، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية، فى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا.

تقديم موعد مباراة مصر والمغرب

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا 2021 عن تيير موعد مباراة مصر والمغرب حيث قررت تقديمه إلى الخامسة مساءً بعدما كان مقررا لها السادسة، نظرا لإقامة مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية ستقام على نفس الملعب فى التاسعة من اليوم نفسه.

مشوار الفراعنة قبل مواجهة مباراة مصر والمغرب

ونجحت مصر في التأهل إلى ربع نهائى أمم إفريقيا بعدما خسرت من نيجيريا في المباراة الافتتاحية ث الفوز على ينيا بيساو والسودان بهدف نظيف، وتخطي كوت ديفوار بدور الـ16، بركلات الترجيح.

الفائز من مباراة مصر والمغرب

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من مباراة مصر والمغرب الفئز من مواجهة الكاميرون البلد المضيف وجامبيا، في الدور نصف النهائي، لتشتعل المنافسة على اللقب الإفريقي الأكبر.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر اوالمغرب

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر والمغرب المهمة في الور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري للبطولة، بينما ستنقل على الفضائية الجزائرية الأرضية، من خلا ترددها العادي عبر القمر الصناعي نايل سات، بعدما قررت إدارة القنوات نقل مباريات منخب مصر في البطولة بعد خروج الجزائر في مفاجأة كبيرة من الدور الأول.